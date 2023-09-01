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Очищаем воздух музыкой


01.09.2023 13:53

 

 

Какие только идеи не приходят в голову современным дизайнерам!.. Например, Селене Сёрю (Selene Sarı) из Великобритании – создать очиститель воздуха со встроенным динамиком. Устройство делает воздух в доме чище… с помощью музыки.

 

Vox Aeris – устройство двойного назначения. У него три режима работы: очищающий, режим прослушивания и режим Vox, в котором аппарат выполняет обе функции одновременно. В описании говорится, что Vox Aeris работает по принципу агломерации, или укрупнения – когда отдельные небольшие частицы слипаются, образуя более крупную форму (подобно тому, как вы скатываете снег, чтобы вылепить снеговика). Установленные внутри устройства вентиляторы создают завихрения воздуха, возникает турбулентность; одновременно динамик издаёт низкочастотные звуки; в совокупности эти процессы приводят к тому, что воздух с содержащимися в нём вредными для дыхания частицами попадает в специальный фильтр, где и очищается.

 

На передней панели Vox Aeris есть два дисплея: на одном отображаются данные о качестве воздуха в окружающей среде, на втором — уровень громкости и другие показатели работы системы. Устройство можно подключить к электрической розетке; есть встроенный аккумулятор для автономной работы, благодаря которому необычный аппарат можно использовать как портативную колонку — вне помещений, без доступа к сети электропитания. Дизайнер утверждает, что среднестатистический человек проводит 90% своей жизни в помещении, а воздух там может быть в пять раз более загрязнённым, чем на улице, что представляет серьёзную опасность для здоровья (в том числе из-за накопительного эффекта). Идея использовать для его очищения музыкальную систему объясняется тем, что в таком виде, по мнению Селене, устройством заинтересуется большее количество потенциальных покупателей. «Vox Aeris стоит недорого, как и используемые в нём сменные тканевые фильтры, и имеет привлекательный внешний вид».

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