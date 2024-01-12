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Ода кассетнику


12.01.2024 10:42

 

 

Одна из самых ярких новинок CES 2024 – гаджет, выпущенный компанией FiiO. CP13 – устройство, которое эксперты уже окрестили «хвалебной песней» и «признанием в любви» компании Sony, точнее, фирменному портативному кассетному плееру Walkman.

 

Ностальгия инженеров FiiO по прошлому так велика, что CP13 получился по-настоящему ольдскульным: настолько, что даже не поддерживает подключение по Bluetooth. Разработчикам удалось вернуть то, что было, по мнению многих, едва ли не главным достоинством Sony Walkman – ощущение полной свободы: вы могли идти куда хотели, делать что хотели, и музыка всегда была с вами. Удовольствие от обладания плеером было осязаемым, тактильным – и FiiO возвращает его в полной мере: CP13 снабжён кнопками (разумеется, не сенсорными) воспроизведения, паузы, перехода к следующей записи и даже перемотки. А если плёнку вдруг зажуёт, вам, как когда-то, придётся взять шариковую ручку, чтобы устранить проблему. Собственно, о том, что FiiO CP13 – устройство современное, говорит только наличие порта USB-C. Означающее, что вам не нужно постоянно думать о запасных батарейках – встроенный аккумулятор после полной зарядки способен проработать до 15 часов.

 

В продаже новинка появится уже в марте нынешнего года. Розничная цена плеера составит 165 долларов США. Плеер будет выпускаться в трёх цветах: традиционных белом и чёрном, а также голубом, как на фото.

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