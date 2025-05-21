Один Bluetooth-модуль – вместо пяти чипов

21.05.2025 13:15

В России запатентовано уникальное IoT-устройство, трёхрежимный Bluetooth-модуль с поддержкой классического Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) и Wi-Fi. Патент выдан российскому стартапу «Блумод», созданному на базе Зеленоградского нанотехнологического центра в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».



Особенность разработки – сочетание трёх рабочих режимов в «однокоробочном» решении. Модуль, созданный инженерами «Блумод», может выполнять функции модема для передачи данных, iBeacon для позиционирования и Ad-метки для отправки коротких пакетов информации и использоваться в самых разных сценариях, от управления «умным домом» до промышленного мониторинга. Для переключения между режимами необходимо отправить на модуль управляющую команду; это делается через созданный разработчиками «Блумод» облачный сервис. Возможность интеграции в различные устройства обеспечивают интерфейсы UART и SPI. Благодаря возможности выбора канала передачи данных помехи в диапазоне 2,4 ГГц сведены к минимуму. Пользователи могут менять формат пакетов, частоту отправки, добавлять шифрование.



Один такой модуль заменяет до пяти отдельных чипов, что позволяет значительно снизить производственные затраты; при этом сам модуль, по предварительным оценкам, обойдётся в 700-800 рублей (китайская продукция стоит дороже). В «Блумод» считают, что новую разработку можно использовать для создания носимых электронных устройств, систем «умный дом», в промышленном «интернете вещей», системах мониторинга здоровья и пр.



