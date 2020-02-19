Один дома: аудио плеер для детей

19.02.2020 10:26

Разработчики всевозможных аудио-видео устройств всё чаще принимают во внимание интересы юных потребителей. Один из недавних примеров – совместный проект компаний Yoto и Pentagram, создавших интерактивную аудио игрушку для детей.



Yoto Player может рассказывать сказки, воспроизводить песенки и мелодии, транслировать радиопередачи и пр. Дизайн – проще некуда: отверстие для карточек и две большие кнопки для воспроизведения и изменения уровня громкости. Больше ничего: ни проводов, ни сенсорного экрана. Вместо последнего – цветной дисплей 16х16 пикселей для «эмоционального общения» с ребёнком.



Карточки с контентом делятся на шесть категорий: истории, музыка, подкасты, активная деятельность, звуковые эффекты и радио. Можно купить карточку «Придумай своё» и загружать собственный контент. Предусмотрен ночной режим, когда изображение на дисплее «засыпает», а на задней панели устройства включается небольшой ночник. Питается плеер от аккумулятора; для подзарядки достаточно поставить его на док-станцию.