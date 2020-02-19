ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Один дома: аудио плеер для детей


19.02.2020 10:26

 

 

Разработчики всевозможных аудио-видео устройств всё чаще принимают во внимание интересы юных потребителей. Один из недавних примеров – совместный проект компаний Yoto и Pentagram, создавших интерактивную аудио игрушку для детей.

 

Yoto Player может рассказывать сказки, воспроизводить песенки и мелодии, транслировать радиопередачи и пр. Дизайн – проще некуда: отверстие для карточек и две большие кнопки для воспроизведения и изменения уровня громкости. Больше ничего: ни проводов, ни сенсорного экрана. Вместо последнего – цветной дисплей 16х16 пикселей для «эмоционального общения» с ребёнком.

 

Карточки с контентом делятся на шесть категорий: истории, музыка, подкасты, активная деятельность, звуковые эффекты и радио. Можно купить карточку «Придумай своё» и загружать собственный контент. Предусмотрен ночной режим, когда изображение на дисплее «засыпает», а на задней панели устройства включается небольшой ночник. Питается плеер от аккумулятора; для подзарядки достаточно поставить его на док-станцию.

Связанные новости:
 PuroBasic – защита для нежного детского слуха - 05.02.2020 07:00
 Алиса на «Маяке» - 26.09.2019 15:20
 Даже Кевину МакКаллистеру может понадобиться помощь  - 25.12.2018 14:30
 HARMAN: новинки сезона - 04.09.2018 11:50
 JBL Jr: вкус к музыке с детства - 09.11.2017 17:10
 «Включайся!»: победители 12-го Фестиваля детского телевидения  - 19.06.2017 11:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007