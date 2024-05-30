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Один из немногих: Pro-Ject Perspective Final Edition (2M Bronze)


30.05.2024 17:12

 

 

Проигрыватели виниловых дисков Pro-Ject Perspective Final Edition (2M Bronze) появились в продаже в России. Модель уникальная – выпущено всего 400 экземпляров. Покупатель получит сертификат с серийным номером, подтверждающий подлинность устройства.

 

Новинка разработана на базе «вертушки» 6.9 Perspective – первой модели фирменных проигрывателей винила, относящихся к устройствам класса High End. Отдельные элементы конструкции доработаны, использованы технологии, не применявшиеся ранее. На массивное акриловое шасси установлено субшасси, которое отделено от основания проигрывателя тремя регулируемыми пружинами. Последние препятствуют передаче вибраций на звукосниматель и помогают свести к минимуму искажение звука. Кроме того, для борьбы с резонансами применено дополнительное демпфирование с помощью TPE. Опорный диск проигрывателя сделан из алюминия. Pro-Ject Perspective Final Edition (2M Bronze) оснащён блоком стабилизации скорости вращения диска с функцией электронного переключения (33 1/3 или 45 оборотов в минуту).

 

На проигрыватель установлен девятидюймовый цельный карбоновый тонарм – безрезонансный, с точным трекингом. MM-звукосниматель: Ortofon 2M Bronze с алмазной иглой Nude Fine Line. Три алюминиевых шипа, на которые опирается Pro-Ject Perspective Final Edition (2M Bronze), можно регулировать по высоте, точно выравнивание положение проигрывателя по горизонтали.

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