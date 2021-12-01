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Одна «вертушка» на всю жизнь


01.12.2021 09:45

 

 

Компания Audio Technology Switzerland отмечает 70-летие. К юбилею выпущена – ограниченной партией – модель винилового проигрывателя Reference Anniversary. Разработка держалась в секрете долгое время.

 

Основатель компании Стефан Кудельски (Stefan Kudelski) в 1951 году изобрёл первый в мире портативный рекордер, получивший название Nagra I (от польского слова, означающего «он записывает»). Вслед за Nagra I появились другие устройства, которые произвели революцию в области звукозаписи. Магнитофоны Nagra использовались для записи звука по всему миру – и даже за его пределами, в космосе, в рамках программы НАСА Apollo. Первые рекордеры Nagra, модели I и II, имели некоторое сходство с виниловыми «вертушками» – в них использовался пружинный механизм Thorens. Идея начать производство проигрывателей винила долго не оставляла Кудельски, однако её реализация началась всего четыре года назад. Из особенностей новой модели отметим массивный двойной двигатель, использование материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли, безрезонансное шасси, «плавающую» механическую и гидравлическую подвеску, а также уникальный бесконтактный магнитный антискейтинг. Проигрыватель Reference Anniversary разработан как единая система: характеристики тонарма в точности соответствуют характеристикам самого проигрывателя.

 

В пресс-релизе производителя говорится, что аналоговый Reference Anniversary останется технологически актуальным для многих поколений, а для кого-то станет единственным проигрывателем виниловых пластинок, «продуктом на всю жизнь» – как рекордеры Nagra III 1950-х годов, многие из которых активно используются до сих пор. Audio Technology Switzerland Reference Anniversary выпущен партией в 70 единиц. Каждый покупатель получает приглашение в VIP-тур по фабрике Nagra и комплект эксклюзивных аксессуаров; специалисты компании приедут к нему домой, чтобы подключить и настроить проигрыватель.

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