Одной Утопией больше

23.09.2022 08:06

Французская компания Focal обновила флагманскую модель наушников Utopia. Название осталось прежним, а вот внешне и конструктивно наушники заметно изменились – улучшен не только дизайн, но и потребительские качества.



Благодаря оформлению «пчелиные соты» Utopia стала больше похожа на другие премиальные модели Focal: открытые Clear Mg и наушники закрытого типа Stellia и Celestee. Грили оформлены в том же стиле, и сделано это не только с декоративными целями: так звук получается более открытым. В пресс-релизе говорится, что посадка наушников стала более удобной и, даже не снимая наушники в течение нескольких часов, пользователь не будет испытывать дискомфорт. Катушки драйверов – новой конструкции, используемые материалы – медь и алюминий. Такая конструкция более надёжна и обладает меньшим весом. Производитель утверждает, что звучание динамиков стало ещё более нейтральным, с мощным басом и лучшим воспроизведением высоких частот. В остальном всё по-прежнему: никакой пассивной или активной коррекции и открытая конструкция, обеспечивающая отличную динамику и прозрачность. Наушники продаются в комплекте с защитным футляром, двумя кабелями – длиной 3 и 1,5 м, а также адаптером (с 3,5 мм на 6,35 мм).



Utopia образца 2022 года – по-прежнему флагман линейки наушников Focal, а всё лучшее и передовое, как известно, не бывает дешёвым. Беда в том, что со дня выхода оригинальной версии прошло шесть лет, и за это время многое подорожало. Не стали и исключением и обновлённые Utopia – они выросли в цене почти на 54%.



