ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Одной Утопией больше


23.09.2022 08:06

 

 

Французская компания Focal обновила флагманскую модель наушников Utopia. Название осталось прежним, а вот внешне и конструктивно наушники заметно изменились – улучшен не только дизайн, но и потребительские качества.

 

Благодаря оформлению «пчелиные соты» Utopia стала больше похожа на другие премиальные модели Focal: открытые Clear Mg и наушники закрытого типа Stellia и Celestee. Грили оформлены в том же стиле, и сделано это не только с декоративными целями: так звук получается более открытым. В пресс-релизе говорится, что посадка наушников стала более удобной и, даже не снимая наушники в течение нескольких часов, пользователь не будет испытывать дискомфорт. Катушки драйверов – новой конструкции, используемые материалы – медь и алюминий. Такая конструкция более надёжна и обладает меньшим весом. Производитель утверждает, что звучание динамиков стало ещё более нейтральным, с мощным басом и лучшим воспроизведением высоких частот. В остальном всё по-прежнему: никакой пассивной или активной коррекции и открытая конструкция, обеспечивающая отличную динамику и прозрачность. Наушники продаются в комплекте с защитным футляром, двумя кабелями – длиной 3 и 1,5 м, а также адаптером (с 3,5 мм на 6,35 мм).

 

Utopia образца 2022 года – по-прежнему флагман линейки наушников Focal, а всё лучшее и передовое, как известно, не бывает дешёвым. Беда в том, что со дня выхода оригинальной версии прошло шесть лет, и за это время многое подорожало. Не стали и исключением и обновлённые Utopia – они выросли в цене почти на 54%.

Связанные новости:
 Grado Labs: лучший звук за 70 лет - 24.08.2022 08:55
 «Вечные» наушники: дубль 2 - 11.08.2022 00:34
 «Встройка» Focal для больших помещений - 03.08.2022 13:42
 Naim и Focal: десять лет вместе - 24.03.2022 11:57
 Focal изменит ход игры - 25.01.2021 08:53
 Focal: новинки к 40-летию бренда - 14.05.2019 08:00
 Всероссийская премьера: Focal Scala Utopia Evo  - 10.10.2017 17:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007