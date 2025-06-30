Офисные проекторы Acer Х1: готовы к работе 24/7

30.06.2025 21:05

Три новых офисных проектора Acer серии Х1 – это DLP-модели X129H, X139 и X1328WHn с DMD матрицами DarkChip третьего поколения, яркостью до 5000 люменов и ресурсом работы до 15000 часов. Сфера их применения: образование, переговорные, лекционные залы и пр.

Разрешение: от XGA 1024x768 до WXGA 1280x800. В дополнение к нативному формату изображения доступна интерполяция до Full HD 16:9. Размер изображения: от 23” до 300” по диагонали; минимальная дистанция проецирования: 1 метр. Высокоэффективная система питания и охлаждения обеспечивает стабильную работу; уровень шума – всего 27 Дб. Диапазон фокусных расстояний оптической системы: 21,85~24,01 мм, светосила: 2.41~2.53. Во всех моделях есть ручной зум 1.1x и ручная/автоматическая корректировка трапецеидальных искажений +/-40°.

Производитель гарантирует, что изображение будет ярким, насыщенным и высококонтрастным даже в ярко освещённых помещениях, при этом использование специальных поверхностей для проецирования не требуется. Фирменная технология DynamicBlack повышает контрастность вплоть до 20 000:1, а технология ColorBoost 3D динамически корректирует яркость, контраст и насыщенность цветопередачи в зависимости от типа воспроизводимого контента. Улучшить качество изображения при воспроизведении широкоформатного контента помогает технология LumiSence. Проекторы X129H, X139 и X1328WHn автоматически подстраивают соотношение сторон выводимого изображения при подключении различных источников. Все три новинки оборудованы аналоговыми RCA и VGA, а также цифровым HDMI выходом (у моделей X1328WHn и X139 их два) и аудиовыходами; у проектора X1328WHn также имеется сетевой вход RJ45 с поддержкой Crestron, Extron, AMX и PJ-Link. Мощность встроенной аудиосистемы: 3 Вт. В комплект поставки входит пульт управления, позволяющий быстро переключаться между источниками сигнала.