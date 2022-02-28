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Огнестойкая новинка Origin Acoustics


28.02.2022 13:33

 

 

Origin Acoustics выпустила универсальный защитный кожух для встраиваемых в потолок акустических систем.

 

Universal Fire Enclosure (UFE1160) представляет собой сменный защитный колпак в форме купола, который позволяет сохранить целостность пожароустойчивых потолков в течение часа с момента возгорания. Колпак защищает находящуюся под ним акустическую систему и рассчитан на использование со встраиваемыми громкоговорителями, для установки которых требуется монтажное отверстие диаметром от 15 см до 27 см (от 5,875 до 10,625 дюймов). Вес UFE1160 – 680 г.

 

При воздействии очень высоких температур, вызванных горением, купол расширяется (вспучивается) в пять раз по сравнению с первоначальным размером и заполняет имеющиеся в потолке пустоты, предотвращая распространение пламени. Для установки Universal Fire Enclosure не нужно сверлить отверстия, использовать винты, герметики или иные приспособления и составы для крепежа. Установка купола возможно как на этапе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Кроме того, материал, из которого сделан защитный кожух, имеет хорошие звукопоглощающие свойства и может улучшить качество звука некоторых динамиков.

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