Okki Nokki One третьего поколения

09.04.2020 10:40

Производитель из Нидерландов Okki Nokki выпустил машинку для чистки виниловых пластинок One.

Okki Nokki One – представитель третьего поколения фирменных чистящих машинок для винила; первое устройство было выпущено 15 лет назад. Конструкторы разрабатывали новинку с нуля. Корпус имеет двойные стенки – это позволяет свести шум при работе к минимуму. Машинка предназначена для чистки LP-дисков, а также пластинок формата Maxi и Single (12, 10, 7 дюймов).

Управление Okki Nokki One осуществляется многофункциональной кнопкой. На резервуаре для отработанной жидкости имеется индикатор уровня. В комплект поставки входит один литр концентрированной очищающей жидкости, щётка из козьей шерсти и защитная противопыльная крышка. Розничная цена новинки – 500 Евро, в продаже Okki Nokki One появится в мае 2020 года.