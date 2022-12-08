OLED, что с яркостью?!

08.12.2022 11:46

OLED-телевизоры нового поколения, возможно, будут намного более яркими благодаря Universal Display Company (UDC), которая, судя по сделанному недавно заявлению, решила проблему, существовавшую в последние 20 лет. Речь о массовом производстве диодов синего свечения.



Синие (флюоресцирующие) органические светодиоды обладают очень малой эффективностью – всего 25%, в отличие от диодов красного и зелёного свечения (фосфоресцирующих). В мире давно работают над тем, чтобы использовать синие фосфоресцирующие органические светодиоды (PhOLED) и увеличить эффективность технологии до 100%. К слову, ещё в 2017 году учёные из ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, МИФИ совместно с исследователями Samsung разработали новую методику оценки эксплуатационной стабильности полупроводниковых материалов, используемых в органических светоизлучающих устройствах (OLED). Созданная ими технология позволила направленно отбирать вещества, наиболее устойчивые в условиях работы OLED, на основе их структурной формулы и квантовохимических расчётов, а не методом проб и ошибок.



В официальном заявлении Universal Display Company не говорится, какое именно решение найдено; ничего не сказано и о сроке службы панелей с PhOLED – светимость таких светодиодов довольно быстро падает в процессе эксплуатации (как полагают учёные, из-за деградации молекул в излучающем слое). Тем не менее, руководство UDC, которая является поставщиком для LG и Samsung, утверждает, что компания сможет начать поставлять синие PhOLED уже в 2024 году. Впрочем, задача увеличения яркости OLED-панелей может быть решена и раньше: представители корейской LG Display некоторое время назад заявили, что смогут увеличить яркость фирменных OLED-телевизоров на 20% с помощью технологии микролинз – тонкого прозрачного слоя, содержащего тысячи крошечных линз, который можно наносить на готовые OLED-панели. Ожидается, что эта технология будет применяться уже в 2023 году, а её официальная премьера состоится на выставке CES 2023, которая пройдёт в январе будущего года, всего через месяц.





