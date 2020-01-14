OLED-панели LG: всё не просто

14.01.2020 10:00

Компания LG испытывает затруднения с панелями нового поколения на органических светодиодах: её структурное подразделение LG Display переносит сроки запуска этой продукции в массовое производство.



Завод в провинции Кончи в Южной Корее должен был начать производить OLED-дисплеи поколения 10.5 (размер панели 2940 мм x 3370 мм) в первой половине 2022 года; заявленная мощность – 30 тысяч экземпляров в месяц. Однако сроки сдвинулись как минимум на полгода. Вложения LG Display составили 2,5 миллиарда долларов США; на заводе было частично установлено необходимое оборудование, и многие эксперты полагали, что он откроется ещё в 2021 году. Однако в компании началась реструктуризация, что, возможно, и стало причиной задержки. Существует и другая версия: есть мнение, что LG Display планирует использовать более эффективные технологии, и требуется время для переоснащения.



Ранее появились сообщения о том, что производство OLED панелей поколения 8.5 в Китае (Гуанчжоу) не вышло на заявленные мощности. Завод был открыт в августе 2019 года, но в октябре всё ещё выпускал не более 60% запланированного количества панелей; между тем, в 2020 году компания собиралась выпустить 5,5 миллиона OLED панелей. Подобные задержки работают против южнокорейской компании, которой «наступают на пятки» китайские производители, такие, как HKC и BOE.