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OLED-телевизоры подешевеют? Возможно, но не скоро…


29.09.2022 00:49

 

 

Очередной прогноз изменения цен на OLED-телевизоры не радует: аналитики компании Display Supply Chain Consultants (DSCC) утверждают, что рассчитывать на удешевление этих устройств в течение ближайших двух-трёх лет не стоит.   

 

Глобальная экономика переживает жестокий кризис, а располагаемые доходы довольно быстро сокращаются. Эти факторы заставляют многих потребителей думать, что производители OLED-телевизоров вот-вот начнут снижать цены в надежде на стремление покупателей потратить имеющиеся средства. Но такое представление ошибочно. Аналитики считают, что в ближайшее время два крупнейших игрока на рынке OLED-телевизоров – LG Display и Samsung Display – сократят инвестиции в оборудование, необходимое для производства таких устройств. По оценке DSCC, общие расходы на оборудование уже сократились вдвое, с трёх миллиардов долларов США в 2019 году до 1,47 миллиарда долларов в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что тенденция сохранится как минимум в течение двух лет.

 

Сокращение инвестиций связывают с такими факторами, как экономическая неопределенность, высокая инфляция и низкая прибыльность в сегменте крупногабаритных OLED-дисплеев (77 дюймов и выше).

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