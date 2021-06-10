OLED-«тянучка» от Samsung

10.06.2021 14:33

Samsung объявил о создании OLED дисплея, который «может растягиваться во все стороны подобно эластичной резине». Новая разработка значительно отличается от уже выпускаемых компанией гибких дисплеев.



Согласно информации от департамента научных исследований и разработок Samsung, новые органические светодиоды могут растягиваться на 30%. Информация о том, что собой представляет эластомер, из которого сделан дисплей, строго засекречена. Его структура позволяет сгибать и растягивать материал, не повреждая светодиоды. В Samsung говорят, что прототип растягивали тысячу раз, и это никак не ухудшило его рабочие характеристики.

Чтобы продемонстрировать возможности новой технологии, в компании создали датчик частоты пульса, который можно наклеивать на кожу как обычный пластырь. Качество сигнала датчика в 2,4 раза превысило стандартные показатели – благодаря тому, что он прилегает к коже очень плотно. Пока именно медицина рассматривается как основная отрасль для применения растягиваемых LED.