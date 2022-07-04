ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

OLED ТВ: BoE против LG?


04.07.2022 12:08

 

 

У LG появился конкурент, китайский производитель OLED панелей BoE. Однако эксперты полагают, что в ближайшее время ожидать снижения розничных цен на телевизоры с технологией органических светодиодов не приходится.

 

LG Display и сейчас не является единственным в мире производителем OLED панелей. Однако именно эта компания выпускает самые качественные и самые большие панели – а именно такие и требуются для современных телевизоров. BoE, хотя и не новичок на рынке (компания производит OLED дисплеи небольшого размера с 2017 года), до сих пор работала в другом сегменте: основными потребителями её продукции были производители мобильных телефонов. И несмотря на то, что в отрасли активно распространяются слухи о планах BoE сосредоточить усилия на выпуске именно больших панелей, способных составить конкуренцию продукции LG, вряд ли её влияние проявится быстро и мощно. На прошедшей в мае выставке Display Week Show BoE показала на своём стендe OLED дисплей, размерами намного превышающий всё, что компания выпускала до сих пор: экран с диагональю 95 дюймов и нативным разрешением 8K. Однако он не был заявлен как прототип будущих телевизоров; кроме того, многие специалисты подвергают сомнению способности BoE выпускать такие панели в большом количестве и надлежащего качества на постоянной основе.

 

По информации из официальных источников, производственная линия в Китае, которую BoE планирует использовать для выпуска OLED-панелей больших размеров, не соответствует современным стандартам. Её мощность намного меньше производственных мощностей LG, меньше настолько, что многие аналитики склоняются к следующему выводу: если BoE действительно начнёт выпускать крупные ТВ-панели, она даже не станет пытаться работать с масс-маркетом, попытавшись вместо этого занять нишу на рынке очень дорогих High End устройств. Что, само собой, никак не может привести к снижению средних розничных цен…

Связанные новости:
 Не ТВ, а загляденье - 07.06.2022 12:07
 Дисплейные технологии LG на ISE 2022 - 17.05.2022 11:34
 ТВ LG OLED B2 вышли на российский рынок - 28.04.2022 09:54
 Конкурс OLEDs Go! v.2: окончание - 21.03.2022 14:10
 Тренды года: «умные» ТВ и Hi-Res аудио - 15.03.2022 00:01
 Гибкие OLED дисплеи – больше возможностей - 28.12.2021 09:55
 CES 2022: LG обещает удивить  - 22.12.2021 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007