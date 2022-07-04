OLED ТВ: BoE против LG?

04.07.2022 12:08

У LG появился конкурент, китайский производитель OLED панелей BoE. Однако эксперты полагают, что в ближайшее время ожидать снижения розничных цен на телевизоры с технологией органических светодиодов не приходится.



LG Display и сейчас не является единственным в мире производителем OLED панелей. Однако именно эта компания выпускает самые качественные и самые большие панели – а именно такие и требуются для современных телевизоров. BoE, хотя и не новичок на рынке (компания производит OLED дисплеи небольшого размера с 2017 года), до сих пор работала в другом сегменте: основными потребителями её продукции были производители мобильных телефонов. И несмотря на то, что в отрасли активно распространяются слухи о планах BoE сосредоточить усилия на выпуске именно больших панелей, способных составить конкуренцию продукции LG, вряд ли её влияние проявится быстро и мощно. На прошедшей в мае выставке Display Week Show BoE показала на своём стендe OLED дисплей, размерами намного превышающий всё, что компания выпускала до сих пор: экран с диагональю 95 дюймов и нативным разрешением 8K. Однако он не был заявлен как прототип будущих телевизоров; кроме того, многие специалисты подвергают сомнению способности BoE выпускать такие панели в большом количестве и надлежащего качества на постоянной основе.



По информации из официальных источников, производственная линия в Китае, которую BoE планирует использовать для выпуска OLED-панелей больших размеров, не соответствует современным стандартам. Её мощность намного меньше производственных мощностей LG, меньше настолько, что многие аналитики склоняются к следующему выводу: если BoE действительно начнёт выпускать крупные ТВ-панели, она даже не станет пытаться работать с масс-маркетом, попытавшись вместо этого занять нишу на рынке очень дорогих High End устройств. Что, само собой, никак не может привести к снижению средних розничных цен…



