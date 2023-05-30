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OLED-ТВ: год ждём, потом покупаем


30.05.2023 10:08

 

 

Аналитики в очередной раз предрекли снижение цен на OLED-телевизоры: компания DSCC, которая занимается исследованиями рынка, опубликовала отчёт, где говорится, что увеличение мощностей заводов по производству панелей для OLED-телевизоров и повышение их эффективности приведёт к снижению производственных затрат в ближайшие месяцы; это означает, что могут снизиться и цены на сами телевизоры.

 

В отчете говорится, что затраты на производство 55-дюймовых OLED-панелей (подразумеваются панели, выпускаемые компанией LG Display, которые используются в подавляющем большинстве современных OLED-телевизоров) в 2023 году должны снизиться примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Динамика должна сохраниться и в 2024 году. Утверждается, что именно тогда мы и увидим последствия снижения затрат; возможно, цены начнут падать и раньше, в 2023 году, особенно в сезон новогодних распродаж, но это лишь предположение. Эксперты отмечают, что снижение производственных затрат свидетельствует о возвращении к нормальной допандемийной жизни: в 2022 году затраты выросли, поскольку уменьшился спрос, что, в свою очередь, произошло, поскольку очень многие потребители покупали новые телевизоры, сидя дома во время локдауна.

 

Ожидается снижение цен и на панели QD-OLED (конкурирующая с LG технология Samsung), которые сейчас стоят намного дороже, чем большинство обычных OLED-панелей. Аналитики DSCC прогнозируют, что затраты на производство 65-дюймовых QD-OLED-панелей уменьшатся на 30% благодаря увеличению загрузки существующих заводских линий и более высокой общей производительности (рост с 68% до 84%) по мере совершенствования технологических процессов.

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