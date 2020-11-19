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OLED, вперёд! Конкурс LG Display


19.11.2020 11:48

 

 

Интернет-портал Dezeen, тематика которого – дизайн и архитектура, регулярно проводит совместные конкурсы с известнейшими производителями аудио- и видеотехники. В новом конкурсе партнёром Dezeen выступиал компания LG Display.

 

Призовой фонд конкурса “OLEDs Go!” составляет 46000 евро; победитель получит 15000. Второе место оценивается в 10 тысяч евро, финалисты, занявшие места 3, 4 и 5, «заработают» по 7000 евро. В конкурсе может принять участие любой человек, достигший 18 лет; работы принимаются до 15 января 2021 года. В марте будет сформирован шорт-лист, а в мае состоится награждение победителей. Цель конкурса – представить технологию органических светодиодов по-новому, найти неизбитые пути её продвижения, рассказать потребителям о возможностях OLED. На конкурс можно представить любой придуманный участником продукт, в котором используется OLED технология. Однако объект должен иметь практическую пользу: «защищая» свои работы, их авторы должны будут объяснить, зачем нужно то или иное устройство, почему оно будет востребовано на рынке.

 

OLED-панели – лёгкие, гибкие, их можно изгибать. Пример – недавно запущенные в массовое производство «рулонный» телевизор LG, экран которого сворачивается и разворачивается подобно полотну проекционного экрана и убирается в корпус-основание, когда в нём нет необходимости. Кроме того, такие панели в нерабочем состоянии могут быть прозрачными, полностью сливаясь с фоном и становясь практически невидимыми.

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