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OLEDs Go! – шорт-лист конкурса Dezeen и LG Display


22.03.2021 15:40

 

 

Некоторое время назад интернет-проект Dezeen, посвящённый дизайну, и компания LG Display объявили о начале конкурса OLEDs Go! на лучшее применение OLED-технологии и главных качеств OLED-дисплеев: небольшой толщины, гибкости и прозрачности. На конкурс было подано 200 работ из более чем 50 стран. Участники предложили множество нестандартных вариантов, в том числе стол-телевизор, и детскую колыбель.

 

В шорт-лист вошли 20 проектов. В апреле жюри выберет пятёрку финалистов, между которыми будет разделён призовой фонд в 46000 евро; из них 15000 получит победитель. Ниже – пять самых необычных устройств, создатели которых уверены в их полезности и востребованности.

 

Работа дизайнера Dunsol Ko из Сеула (Южная Корея) – TVBLE, кофейный столик с рабочей OLED-поверхностью. Нажатием кнопки его можно превратить в ТВ экран на подставке. В ножки стола вмонтированы всенаправленные динамики. 

 

Автор проекта Folio – Kevin Chiam из Сингапура. 32-дюймовый гибкий экран имеет кожаную подложку и алюминиевый держатели с ручками по узким сторонам, которые при необходимости примагничиваются друг к другу, превращая экран в подобие портпледа. Устройство, по мнению его создателя, будет востребовано геймерами; кроме того, им удобно пользоваться для презентации произведений цифрового искусства.

 

Дизайн-дуэт Surplace из бельгийского города Кортрейк, Dries Laperre и Laura Willems, предлагают использовать OLED-дисплеи для домашних духовых шкафов. Свою работу они назвали O.ledsgo.VEN; это встроенный в дверцу духовки сенсорный экран, расположенный поверх трёх слоёв огнеупорного стекла. На дисплее могут отображаться рецепты, информация о готовности блюда, нужные хозяйке заметки и пр.

 

А вот Huan Khoo из Сиднея (Австралия), считает, что его Wonderful World абсолютно необходим каждому человеку с его первых дней. Гибкий дисплей образует арочный свод над детской колыбелью, транслируя яркие картинки и заменяя привычные погремушки.

 

Похожая идея пришла в голову венецианцу Gianfranco Vasselli. Его Console представляет собой OLED-экран, встроенный в деревянный «полог» над кроватью. Владелец такого устройства может перед сном, уже лёжа в постели, посмотреть фильм, проверить свои аккаунты в соцсетях и т.д.

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