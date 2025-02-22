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On Wall Quadratech – новинка James Loudspeaker


22.02.2025 14:40

 

 

Новые настенные акустические системы серии On Wall QT появились в ассортименте компании James Loudspeaker.

 

Колонки James On Wall QT оснащаются твитерами, разработанными по фирменной технологии Quadratech (QT). Производитель заявляет, что качество звучания этих громкоговорителей намного превышает показатели стандартных моделей OW “Q” Quad Array: звук более чистый, прозрачный и детализированный.

 

В серии On Wall QT представлены модели разной длины и высоты, с настраиваемым импедансом и с большим выбором вариантов отделки: James Loudspeaker предлагает более 15 стандартных цветов без увеличения стоимости продукта. Также доступны «морские» версии колонок, предназначенные для установки на яхтах и/или в помещениях с повышенной влажностью. В компании рекомендуют использовать новинки с акустическими системами фирменной серии VXQ и саундбарами SPL, чтобы получить максимально сбалансированное звучание.

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