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Onkyo: 80 лет – не старость


15.06.2026 12:30

 

 

Onkyo – тоже юбиляр в этом году, и к юбилею бренда приурочен выпуск интегрального усилителя / стримера Muse Y-50 и активных акустических систем Creator GX-30ARC и GX-10DB. Премьера новинок состоялась на CES 2026, а на выставке High End Vienna 2026 компания вновь показала эти устройства, рассчитывая привлечь внимание европейских потребителей к своему возращению в мир современного аудио.

 

Компания делает ставку на поддержку стриминговых функций, расширенные коммутационные возможности, компактность и обновлённый дизайн – с сохранением хорошо узнаваемой внешности фирменных компонентов. Muse Y-50 совмещает функции сетевого стримера и усилителя класса D мощностью 250 Вт. Он способен работать и с небольшими полочниками, и с требовательными напольными громкоговорителями. На 5,46-дюймовом цветном LCD-дисплее отображается информация о воспроизводимой записи и выбранных настройках. Управлять устройством можно с помощью приложения Onkyo Controller. Коммутация: аналоговые RCA и коаксиальный цифровой входы, HDMI, HDMI ARC, Ethernet, Wi-Fi, входы фонокорректора MM/MC, поддержка Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast и Qplay. Есть встроенная система акустической коррекции.

 

Акустические системы GX-30ARC и GX-10DB – часть линейки Creator. Дизайн этих активных колонок – оммаж фирменной модели D-200 Liverpool, выпущенной в 1987 году. Опять символизм, как и у Klipsch: внешний вид – как 40 лет назад, возможности – самые современные. Вместо популярных когда-то громоздких громкоговорителей Onkyo предлагает нынешним любителям музыки эффективную аудиосистему, не требующую большого пространства для установки и без необходимости приобретать дополнительное оборудование, чтобы получить хороший звук. В АС встроены усилители класса D (отдельные для высокочастотной и низкочастотной секций) и звуковой процессор. Коммутационный набор включает Bluetooth 5.3, USB-C, оптику, RCA/фоно, AUX и предварительный выход для сабвуфера. У более крупных GX-30ARC есть ещё и поддержка HDMI ARC. В комплект поставки входят резиновые настольные подставки для установки колонок под нужным углом и гашения вибраций корпуса.

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