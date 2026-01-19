Onkyo и Dirac Live: новое поколение активной акустики Klipsch

19.01.2026 23:49

Обновлённую активную акустику показал Klipsch на выставке СES 2026. Громкоговорители моделей Fives II, Sevens II и Nines II теперь оснащаются драйверами усовершенствованной конструкции и поддерживают технологию Dirac Live. В год своего 80-летия компания предлагает потребителям более современные версии акустических систем, с электронными схемами, разработанными инженерами Onkyo, с более мощным, чистым и объёмным звучанием и простой настройкой.



Второе поколение появившихся в ассортименте Klipsch в 2023 и 2020 году рупорных громкоговорителей Nines,Sevens и Fives – это, прежде всего, новая конструкция передней панели из композитного материала BMC (Bulk Molding Compound), обеспечивающая бОльшую жёсткость и более равномерную звуковую дисперсию. Она уменьшает искажения, создаваемые корпусом АС, и позволяет динамикам создавать более широкую и цельную звуковую сцену. Колонки всех трёх моделей поддерживают технологию Dolby Atmos и воспроизводят объёмный звук без использования внешнего ресивера или процессора. В Nines II есть ещё и поддержка DTS:X, что расширяет совместимость с различными библиотеками аудиоконтента. Обновлённая акустика – это уже не просто стереосистема, а компактный автономный «движок» для домашнего кинотеатра, обеспечивающий эффект погружения с меньшим количеством необходимых устройств и значительно более простой настройкой. В Sevens II и The Nines II теперь есть функция коррекции акустики помещения Dirac Live. Вместо использования фиксированных предустановок эквалайзера Dirac Live анализирует взаимодействие колонок с пространством для прослушивания и в режиме реального времени устраняет наиболее типичные проблемы, такие, как размытые басы, неравномерная частотная характеристика и пр.



Новые коммутационные возможности Fives II, Sevens II и Nines II включают HDMI 2.1 с HDMI eARC, цифровые оптические и коаксиальные входы, аналоговый линейный вход и USB-C для прямого воспроизведения с совместимых устройств. Такое разнообразие разъёмов позволяет колонкам выступать в качестве полноценного коммутационного хаба для подключения телевизоров, стримеров, компьютеров и традиционных источников звука без необходимости во внешнем оборудовании. У колонок всех трёх моделей есть выделенный аналоговый вход со встроенным фонокорректором, что упрощает прямое подключение проигрывателя виниловых пластинок. Предусмотрен и выход для сабвуфера, позволяющий расширить диапазон воспроизведения низких частот. Поддержка Google Cast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect и Qobuz (и Roon Ready в случае с Nines II) позволяет воспроизводить контент напрямую с популярных платформ без использования внешних стримеров. Кроме того, Sevens II и Nines II предлагают потребителю опциональное беспроводное соединение левого и правого каналов.