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Onkyo и Integra: продано за $30,8M


07.07.2021 10:03

 

 

Началась процедура передачи прав собственности по сделке между корпорациями VOXX, Sharp и Onkyo. VOXX (и его подразделение Premium Audio Company) и Sharp получают права на торговые марки, интеллектуальную собственность, инженерные разработки и производство продукции, выпускаемой под брендами Onkyo и Integra: аудио для дома, Hi-Fi компоненты и акустические системы.

 

Доля VOXX составляет 75%, Sharp – 25%. VOXX также будет продвигать и продавать продукцию, выпускаемую под торговой маркой Pioneer. Общая сумма сделки – 30,8 миллиона долларов США, не считая особых обязательств и будущих комиссионных Onkyo за продажу определенных продуктов. В 2022 фискальном году VOXX планирует получить чистую выручку от продаж в размере 50 миллионов долларов США и увеличивать её в дальнейшем.

 

Корпорация Sharp будет заниматься производством, на собственной производственной площадке в Малайзии, а Premium Audio Company – продвижением и продажами через дистрибьюторскую сеть. Она же, по соглашению с Pioneer, берёт на себя обязательства по маркетингу и продажам компонентов Pioneer и Pioneer Elite во всём мире, кроме КНР.

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