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Onkyo, недорого: Creator Series


01.02.2025 13:27

 

 

Компания Onkyo, как и обещала, показала на выставке CES новые линейки фирменных устройств. Среди них Icon Series, в которую входят High End усилители аудиофильского уровня, а также Creator Series, представленную недорогими компьютерными колонками.

 

В последнюю входят две модели: Onkyo GX-10DB и более крупная Onkyo GX-30ARC. В обоих случаях акустические системы двухполосные, активные, со встроенными ЦАП и усилителями класса D. Розничная цена: 199 и 299 долларов за пару соответственно. Новинки разработаны в первую очередь для использования в качестве настольных громкоговорителей для компьютера, к которому они подключаются по USB-C. Цвет корпуса: белый или чёрный. В комплект входят съёмные наклонные подставки и съёмные же грили.

 

Акустические системы Onkyo серии Creator поддерживают стриминг по Bluetooth. Наличие встроенного переключаемого фонокорректора/предусилителя и входа RCA означает, что колонки можно подключать напрямую к проигрывателю виниловых дисков. Основное различие, помимо размеров, заключается в том, что в модели GX-30ARC предусмотрено стандартное проводное подключение через вход 3,5 мм Aux и HDMI ARC, что позволяет использовать эти громкоговорители в качестве внешней акустики для ТВ.

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