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Onkyo по-прежнему в затруднении


21.02.2022 11:53

 

 

Onkyo Home Entertainment Company Ltd. (бывшая Onkyo Corporation) объявила о прекращении деятельности двух подразделений в связи с их банкротством. Речь идёт об Onkyo Sound Co. Ltd. и Onkyo Marketing Co. Ltd. Это ещё одна попытка Onkyo справиться с финансовыми проблемами и стабилизировать ситуацию.

 

Обе структурные единицы относительно «молоды»: Onkyo Marketing Company появилась в 2010 году – её целью было развитие направления custom installation в Японии; Onkyo Sound Company, образованная примерно в то же время, должна была заменить упразднённое ранее подразделение OEM (напомним, что этой аббревиатурой обозначается производство деталей и оборудования, которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой, а прекращение этой деятельности Onkyo было связано с желанием руководства компании сосредоточить усилия на развитии собственных брендов: Onkyo, Integra, Pioneer и Elite). По иронии судьбы, обе компании были, в свою очередь, созданы для вывода Onkyo из начавшегося кризиса.

 

В опубликованном отчёте говорится, что «…компания продолжает испытывать трудности с финансированием…» и что «перспективы остаются неопределёнными». Добавим, что сейчас интересы Onkyo лежат в том числе в следующих областях: прямые продажи отдельных видов продукции через Интернет; продажа кастомных внутриканальных наушников-мониторов; продажа саке, вина и пива, выдерживаемых в бочках с вибрационными приводами, на которые транслируется музыка; производство слуховых аппаратов; разработка нового приложения для воспроизведения музыки; разработка систем распознавания речи; лицензирование некоторых технологий Onkyo для сторонних брендов, и др. Добьётся ли компания успеха, покажет время…

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