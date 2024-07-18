Onkyo TX-SR3100 new edition: новая версия, новые возможности

18.07.2024 14:35

В августе в Россию приедут обновлённые AV-ресиверы Onkyo TX-SR3100. Это самая младшая модель в линейке, которая получила новые возможности. Информации о цене пока нет.



В частности, Onkyo TX-SR3100 new edition будет поддерживать технологию Dolby Atmos Height Virtualizer, а также видеоформаты Dolby Atmos, DTS:X (в конфигурации до 3.2.2) и DTX Virtual X. Выходная мощность устройства – до 135 Вт (один задействованный канал, нагрузка 6 Ом, 1 кГц, THD до 1%).



Из прочих усовершенствований стоит отметить интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой 8K / 60p, поддержку eARC, ALLM, VRR, DSC и HDR10+ / Dolby Vision, режим Klipsch Optimized Mode, возможность подключения по Bluetooth, встроенный DAB/FM тюнер, технологии улучшения голоса Vocal Enhancer и акустической коррекции помещения AccuEQ Room Calibration.



