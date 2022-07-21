Onkyo выкарабкается

21.07.2022 10:54

Продукция Onkyo вернётся на европейские рынки уже осенью; при этом «рулить» производством будет Sharp. Информация подтверждённая; после поданного компанией в мае заявления о банкротстве кое-что изменилось, и теперь два новых владельца, Sharp и Premium Audio Company (PAC, подразделение Voxx), будут вершить судьбу бренда в Европе.



Именно представители PAC официально объявили, что продукция, выпускаемая под брендами Onkyo, Integra и Pioneer, в ближайшее время станет доступна потребителям по всей Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Складские запасы будут пополнены к осени 2022 года. В PAC ожидают, что в ближайшие несколько лет спрос на компоненты этих торговых марок будет весьма высоким: «У нас большие планы: мы наращиваем производство и расширяем каналы дистрибьюции, и верим, что объём продаж в обозримом будущем удвоится».

Несмотря на репутацию и положение в отрасли, которое до недавних пор казалось незыблемым (Onkyo вышла на рынок Hi-Fi в далёком 1946 году, в 1969 представила премиальную линейку Integra, а в 2015 приобрела Pioneer), в последние годы у компании возникли большие проблемы. В 2019 году её владельцы предприняли попытку продать бизнес владельцу брендов Denon и Marantz, компании Sound United – как сообщалось, за 73 миллиона долларов США. В сентябре продажа всё-таки состоялась – новыми собственниками бизнеса по выпуску аудио-видео компонентов стали Sharp и Voxx International; новый владелец (инвестиционный фонд) появился и у подразделения, выпускавшего наушники. Зонами ответственности Sharp, который и раньше (с 2017 года) фактически выпускал некоторую продукцию, продававшуюся под торговой маркой Onkyo, стали производство и управление цепочкой поставок комплектующих для аудио-видеоресиверов, усилителей и отдельных Hi-Fi компонентов. PAC отвечает за развитие, исследования и новые разработки, маркетинг и сбыт.



