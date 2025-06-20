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Онлайн- и/или офлайн: Panasonic AW-UE30


20.06.2025 16:35

 

 

Камера Panasonic AW-UE30 разработана специально для гибридных деловых встреч, проходящих одновременно в форматах «онлайн» и «офлайн», например, онлайн-курсов, брифингов, семинаров и пр.

 

Компактность и бесшумность камер AW-UE30 позволяет использовать их в небольших помещениях, а также при осуществлении видеосъёмки в условиях, когда уровень шума должен быть минимальным. Благодаря простоте установки и управления эксплуатация этого устройства не станет проблемой даже для тех, кто не имеет опыта видеосъёмок. AW-UE30 совместима с бесплатным программным обеспечением Panasonic и IT/IP платформой KAIROS.

 

Основные конкурентные преимущества камеры Panasonic AW-UE30 – это 4K разрешение, широкий угол обзора и высокократное оптическое увеличение; встроенный стабилизатор изображения; встроенная функция автоматического слежения. Через один персональный компьютер или контроллер можно управлять несколькими камерами и использовать их в качестве USB-камер; можно напрямую загружать видео на сервисы для потоковой трансляции.

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