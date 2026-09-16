Опасные колонки

16.09.2026 01:29

Audio Partnership, материнская компания Cambridge Audio, отозвала серию портативных Bluetooth-колонок Yoyo (M), продававшихся с 2016 по 2022 год. Причина: опасность возгорания. Как следует из информационного бюллетеня, колонка может перегреваться настолько, что это может привести к возгоранию аккумуляторной батареи внутри устройства. Компания рекомендует немедленно утилизировать такую колонку – так, как утилизируют легковоспламеняющиеся или опасные материалы.

Компания получила четыре сообщения о возгорании, задымлении и пр. На травмы никто не жаловался; тем не менее, к колонкам следует относиться как к источнику опасности. Поэтому Audio Partnership просит всех обладателей таких колонок перестать пользоваться устройством и предупредить об опасности других. Ситуация затрагивает все проданные акустические системы, поэтому не имеет значения, где проживают владельцы Yoyo (M). Компания обращает внимание пользователей на то, как следует утилизировать устройство: его нельзя просто выбросить вместе с другим мусором – требуется отнести громкоговоритель в специализированный пункт приёма (например, приёма литиевых батарей).

Другие модели акустических систем Cambridge Audio серии Yoyo – S (маленького размера) и L (большие колонки) – угрозы не представляют. Однако производитель рекомендует внимательно следить за любым электронным устройством, включая смартфоны или пауэрбанки, и запомнить несколько признаков, которые могут говорить о неисправности аккумулятора – это вздутие батареи, деформация корпуса, необычно сильный нагрев, странные запахи и т.п.