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Определены даты проведения CEDIA Expo Virtual 2020


13.07.2020 11:25

 

 

Ассоциация CEDIA определила даты проведения виртуальной выставки CEDIA Expo Virtual 2020: «инсталляционный интерактив» пройдёт с 15 по 17 сентября.

 

Организаторы пообещали сохранить «все самые любимые участниками и посетителями составляющие “живого” мероприятия», в том числе дискуссии, встречи с представителями брендов и пр. 15 и 16 сентября пройдёт образовательная конференция, которая соберёт экспертов и производителей и даст им возможность обсудить самые актуальные темы, последние технологические достижения и т.п. Хотя выступления и тренинги будут виртуальными, организаторы обеспечат максимальную вовлечённость зрителей в обучающий процесс.

 

По окончании выставки все прошедшие в её рамках мероприятия будут доступны в записи до конца года. Регистрация откроется в начале августа. Участие в сессиях CEDIA Education будет платным. Полное расписание и перечень докладчиков появится на официальном сайте выставки в ближайшее время.

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