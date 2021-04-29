Определены финалисты конкурса OLEDs Go!

29.04.2021 12:42

Жюри конкурса OLEDs Go!, который провели онлайн-издание Dezeen и компания LG Display, подвело предварительные итоги. После того, как был сформирован шорт-лист, в который вошли 20 представленных на конкурс проектов, эксперты выбрали пять финалистов. Именно они будут бороться за победу.

Окончательный выбор эксперты сделают уже совсем скоро. Проекты, вышедшие в финал, они оценивали по таким признакам, как новизна, внешний вид, функциональность и пригодность для ежедневного использования. Последнее особенно интересно: полёт фантазии ничем не ограничен, но смысл конкурса в том, чтобы найти новые способы применения OLED-технологий в реальной жизни. Финалисты уже могут начинать отмечать свой успех – все они гарантированно получат денежные призы. Ну а мы коротко расскажем о лучших проектах.

Передвижная стойка-тележка Trollie оснащается небольшим OLED-экраном (он крепится на магнитах). Идею подсказали обстоятельства, в которых за последний год оказались многие: тележку можно свободно перемещать из комнаты в комнату, чтобы не прерывать общения с коллегами или если требуется тихое уединённое место для участия в видеоконференции. «У дома появились новые функции, а соответствующих им устройств пока нет», говорят дизайнеры.

Проект Scroll – это экран, который можно одновременно использовать как полку. В нерабочем состоянии экран становится прозрачным. Идея так же проста, как и очевидна. Очевидно, этими же качествами экспертов подкупил и проект под названием Console. У него есть ещё одно несомненное преимущество: держатель для экрана, который устанавливается над кроватью, можно изготовить из экологичной древесины. На дисплее, который оказывается над лицом лежащего человека, может отображаться информация из соцсетей; можно посмотреть фильм или вывести на экран расписание грядущего дня.

Рулонный (скручиваемый) OLED-дисплей – основной элемент устройства под условным названием Flag.R. Автор проекта видит его как комбинацию экрана и динамика: в закрытом состоянии Flag.R выполняет роль аксессуара для оформления интерьера или используется только как аудио система, в полностью рабочем – ещё и показывает видео. В проекте Signal реализована схожая идея, только здесь экран не скручивается, а складывается несколько раз. В качестве дополнительных функций предлагается использовать продукт как акустическую систему или как светильник.