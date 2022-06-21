Optoma EH330UST – универсал в сфере образования

21.06.2022 11:28

Новая модель ультракороткофокусных проекторов Optoma предназначена для использования в сфере образования, в офисах, но подходит и для систем домашнего кинотеатра. EH330UST – универсальный Full HD проектор с поддержкой 3D, чипом DLP и шестисегментным цветовым колесом RGBWYC; устройство позволяет получить изображение с диагональю 100 дюймов с расстояния менее 0,5 метра.



Световой поток проектора – 3600 ANSI люмен, контрастность 20000:1; проецируемое изображение хорошо видно даже без полного затемнения помещения. Фото- и видеоконтент отображается с достоверной и естественной цветопередачей. Благодаря функции коррекции цветопередачи допускается проецирование на такие поверхности, как школьная доска, серый экран и даже обычная стена (равномерно окрашенная). Для текстов и графики предусмотрен режим Presentation. Встроенная программа Office Viewer воспроизводит файлы формата Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPEG. Функция цифровой коррекции трапецеидальных искажений по вертикали и по горизонтали работает в ручном и автоматическом режиме.



Возможности коммутации: HDMI, совместимый с технологией MHL, VGA и USB-порты; проектор совместим с протоколами управления Crestron, PJ Link и AMX Dynamic Discovery. Функция LAN Display позволяет транслировать контент с компьютера на проектор по проводной сети; без проводов можно передавать изображение с ПК и мобильных устройств – для этого нужно подключить к USB-порту проектора внешний Wi-Fi адаптер. Для соединения между EH330UST и камерой пользовательского устройства требуется приложение HDCast Pro (бесплатное, доступно в версиях для Windows, MacOS, Android и iOS). В проектор интегрирован монофонический динамик мощностью 16 Вт. Срок службы лампы составляет 4000 часов при использовании в ярком режиме и до 15000 часов в режиме Eco+; последний показатель близок к тем, что характерны для проекторов с лазерным источником света.



