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Optoma GT2100HDR: проектор для кино и видеоигр


10.03.2025 10:47

 

 

Новый проектор, модель GT2100HDR, выпустила компания Optoma. Устройство рассчитано на киноманов-домоседов и любителей смотреть спортивные программы на большом экране. Поддержка технологии HDR обеспечивает реалистичную цветопередачу и высокую контрастность изображения.

 

Яркость источника света составляет 4200 люменов; контрастность 300000:1. Разрешение: Full HD 1080p. Проецируемое изображение отличается высоким качеством, чёткостью и превосходной детализацией даже при воспроизведении фильмов / спортивных матчей в ярко освещённом помещении. Проектор Optoma GT2100HDR идеально подходит для просмотра фильмов, записанных на Blu-ray дисках, HD-программ и для отображения на большом экране «картинки» видеоигры.

 

Благодаря короткофокусному объективу новинку можно использовать даже в небольших помещениях: проектор формирует изображение с диагональю 100 дюймов, будучи установленным на расстоянии менее полутора метров от экрана.

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