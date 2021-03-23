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Optoma HD145X: идеален для дома


23.03.2021 11:36

 

 

Проектор Optoma HD145X – универсальное решение для дома: можно смотреть фильмы, болеть за любимые спортивные команды, играть в компьютерные игры… Новинка имеет нативное разрешение Full HD, световой поток 3400 люмен, контрастность 25000:1 и может создавать изображения диагональю до 7,6 м. Проекционное расстояние: от 1 м до 9,8 м.

 

У проектора есть система коррекции трапецеидального искажения по вертикали; фирменная система Amazing Colour обеспечивает большой цветовой охват и высокую насыщенность картинки при любом освещении. Optoma HD145X совместим с источниками 3D-контента; предусмотрен игровой режим Game Mode. Также имеется встроенный динамик, порт USB-A, от которого можно запитать мини-приставку, разъём HDMI 1.4a и выход для аудио 3,5 мм.

 

Срок службы лампы: 4000 часов в ярком режиме и 10000 часов в экономичном. При длительном простое проектор отключается автоматически. Весит новинка 2,8 кг; компания-производитель относит её к категории портативных устройств – для большего удобства переноски проектора в комплект поставки входит сумка.

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