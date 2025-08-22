Optoma HD30LV – кинотеатр и игровая площадка

22.08.2025 07:14

Настоящим центром домашних развлечений может стать проектор Optoma HD30LV – компактное устройство с разрешением Full HD 1080p (1920x1080) и яркостью 4500 люменов. Проектор можно использовать при любом освещении для просмотра ТВ-шоу и фильмов, спортивных трансляций, для видеоигр, в домашнем офисе и т.д.

Наличие двух портов HDMI обеспечивает простоту подключения к ноутбуку, ПК, Blu-Ray проигрывателю и другим устройствам. Изображение – кинематографического качества, яркое, с высокой контрастностью (22000:1) и глубиной. Нативное соотношение сторон 16:9, поддерживается соотношение 4:3. Размер экрана: от 0,76 до 7,65 м по диагонали; предусмотрена коррекция трапецеидальных искажений +/-40° по вертикали. Чёткое и ясное отображение текста делает Optoma HD30LV эффективным решением, когда речь заходит о корпоративном секторе и сфере образования.

Новинка поддерживает скорость обновления 144 Гц, то есть обеспечивает ровное и гладкое изображение без эффекта мерцания, и воспроизводит 3D контент в оригинальном качестве. Есть встроенный динамик, который устраняет необходимость использования внешних колонок. Через USB-порт можно подключать адаптеры HDMI, например, Google Chromecast. DLP-проектор рассчитан на круглосуточную работу без перерывов; если он оставлен включённым, но не используется, устройство выключается автоматически.