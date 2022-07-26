Optoma UHD38: для кинолюбов и игроманов

26.07.2022 09:37

Новинка модельного ряда проекторов Optoma – компактный яркий UHD38, рассчитанный как на киноманов, так и на любителей компьютерных игр.



Это высокопроизводительная модель на базе технологии DLP и с DMD-чипом. Optoma UHD38 поддерживает сигналы с частотой кадров до 240. Проектор отлично подойдёт для создания развлекательной системы, поскольку обеспечивает безупречную детализацию картинки без размытия и потери мелких деталей, с сочными, идеально сбалансированными цветами (полное разрешение 4К Ultra HD с 8,3 млн.пикселей), а видео отображается с рекордно малой задержкой, составляющей всего 4,2 мс.



Проектор поддерживает все основные стандарты 3D-видеосигнала, совместим с технологиями HDR10 и HLG; предусмотрена высокоточная цветокалибровка по стандарту ISF.



