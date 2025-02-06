Optoma UHZ68LV: новый стандарт качества для домашнего кинотеатра

06.02.2025 21:03

Лазерный 4K-проектор UHZ68LV – новый флагман модельного ряда Optoma; компания-производитель представила его на выставке ISE 2025.



Характеристики двойного лазерного источника света: яркость 5000 люменов, охват цветового пространства DCI-P3 – 90%; цвета будут насыщенными и реалистичными даже при использовании проектора в хорошо освещённом помещении. Ресурс работы лазера – 30000 часов, что эквивалентно 15 годам использования при просмотре видео в течение пяти часов в день. Разрешение 4K UHD (3840 × 2160) обеспечивает отличную детализацию, а поддержка Dolby Vision и HDR10+ – высокую контрастность и глубину цветов.



Проектор Optoma UHZ68LV оснащён 1,6-кратным зумом. Предусмотрена возможность сдвига объектива по вертикали и горизонтали и круговая проекция на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в самых разных условиях, от обычной небольшой гостиной до коммерческого кинозала. Быстродействующий процессор нового поколения PureEngine Ultra обеспечивает плавность движений, снижает задержку ввода и улучшает детализацию при воспроизведении динамичных сцен или в компьютерных играх. Есть режим Filmmaker Mode: он отключает постобработку, и картинка отображается именно так, как задумал режиссёр. Калибровочные режимы ISF (Imaging Science Foundation) позволяют оптимизировать изображение в зависимости от условий освещённости.



