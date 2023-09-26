Optoma – за стиль и экологичность

26.09.2023 13:25

В ассортименте производителя появились две новинки – ультрапортативные проекторы RGB с тройным лазером ML1080 и ML1080ST. На сегодня это самые компактные, энергосберегающие и экологичные проекторы из всех, что выпускает компания Optoma.

Вес Optoma ML1080 и ML1080ST – всего 1 кг. Внутри небольшого изящного корпуса – тройной лазерный источник света RGB с разрешением Full HD 1080p и интенсивностью светового потока 1200 люмен. Изображение – кинематографического уровня, размером до 100 дюймов; при этом проектор должен находиться на расстоянии чуть более 1,5 метров от поверхности экрана. Автоматическую геометрическую коррекцию и коррекцию фокуса обеспечивает инновационная технология Time-of-Flight (ToF). Обе модели оснащаются портом питания USB-C.

Продолжительность службы источника света – до 30000 часов. Энергопотребление новинок намного меньше, чем у традиционных ламповых проекторов: разница составляет до 58%. Корпуса проекторов изготавливаются (на 50%) из вторсырья; упаковка на 99% пригодна для вторичной переработки.