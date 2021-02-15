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Optoma ZU720TST со встроенным объективом


15.02.2021 12:30

 

 

Новая модель ZU720TST, появившаяся в серии Optoma DualCore ProScene - первый в мире короткофокусный лазерный проектор с встроенным объективом и яркостью 7000 люмен. Устройство предназначено для профессионального рынка инсталляций и является гибким, компактным, доступным по цене решением, которое позволяет заменить дорогостоящие проекторы с сменной оптикой.

 

WUXGA (1920 x 1200) проектор ZU720TST обладает высокой яркостью, точностью цветопередачи, работает бесшумно и представляет собой идеальное решение в первую очередь для B2B сегмента, благодаря возможности короткофокусной проекции. Проектор поддерживает стандарты 4K и HDR, имеет коэффициент контрастности 1000000:1. Универсальность устройства обеспечивают встроенные инструменты для реализации сшивки, наложения, деформации и коррекции по четырём углам, а также 360-градусный и портретный режимы. Размер проецируемого изображения: до 300 дюймов.

 

Весит проектор Optoma ZU720TST всего 12,7 кг, вдвое меньше аналогичных моделей. Пыленепроницаемый оптический блок сертифицирован по стандарту IP5X и рассчитан на круглосуточную работу; его ресурс – до 30000 часов в режиме Eco. Объектив ZU720TST – фиксированный телецентрический, с полным автоматизированным сдвигом, 1,26-кратным зумом и фокусировкой. Имеются два динамика по 10 Вт; возможности подключения: три разъёма HDMI, HDBaseT, VGA, вход и выход 3D Sync, триггер 12 В, LAN, управление RS-232.

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