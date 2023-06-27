Оранжевое лето с Orange Box

27.06.2023 12:39

С опозданием более чем на 10 лет компания Orange Music (ныне Orange Amplification) последовала примеру «коллег по цеху» из Marshall и разработала беспроводную компактную аудиосистему с внешностью гитарного усилителя. Orange Box – единственная на рынке модель Bluetooth-громкоговорителей, в которой одновременно используются усилители класса D и A/B. Как утверждают разработчики, благодаря этой особенности у колонок Orange Box «хорошо контролируемый плотный упругий бас и сглаженные, очень естественные высокие и средние частоты».



Разработка Orange Box началась ещё в 2017 году; тогда колонку назвали Juicebox. Прототип был хорош, но, по словам основателя компании Клиффа Купера (Cliff Cooper), он был «не лучших других, не выделялся на фоне похожих моделей, а Orange Music всегда гордилась тем, что вся её продукция намного превосходила продукцию других компаний». Поэтому конструкторы будущего Orange Box снова и снова вносили изменения в проект, и на то, чтобы довести дело до конца, понадобилось довольно много времени. В итоге появилось два устройства: одно портативное, со встроенным аккумулятором, второе (Orange Box L) побольше, с питанием от электророзетки. Усилитель класса D (мощностью 30 Вт) – для четырёхдюймового басовика (4 Ом; в модели Box L используется пятидюймовый динамик); два усилителя класса A/B (по 10 Вт) – для пары полнодиапазонных излучателей (2”, 8 Ом). Имеется встроенный 24-битный стерео ЦАП и модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX, AAC и SBC. Частотный отклик: 35 Гц – 20 кГц. Литий-йонный аккумулятор Orange Box (ёмкостью 2600 мА) рассчитан в общей сложности на более чем 15 часов работы (с подзарядкой).



Размеры Orange Box: 28 x 17,5 x 17 см, весит колонка 3 кг. Фирменный оранжевый цвет кто-то может счесть слишком ярким, поэтому можно купить громкоговоритель и в чёрном корпусе. На гриле – логотип производителя; на верхней панели – элементы управления, в том числе для настройки высоких и низких частот и регулировки уровня громкости, там же расположены 3,5-миллиметровый линейный вход для подключения аудиоисточника, световой индикатор и кнопка сопряжения. Есть ремешок для переноски и резиновые ножки. Колонка не защищена от неблагоприятных погодных воздействий, поэтому производитель предлагает (за дополнительную плату) защитный футляр.



