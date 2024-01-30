Orchard Audio: новые стандарты в потоковой передаче звука

30.01.2024 11:49

Два новых продукта покажет на международной аудиовыставке во Флориде компания Orchard Audio. Под этим брендом выпускаются высокопроизводительные ЦАП, стримеры и усилители. Новые разработки инженеров компании – усилитель/стример PecanPi+ Streamer Premium и моноблочный усилитель Starkrimson Mono Premium.



Устройство под названием PecanPi+ призвано, как утверждают в Orchard Audio, «задать новые стандарты в потоковой передаче звука». Стример воспроизводит записанное аудио высокого разрешения с исключительной чистотой и поддерживает все аудиоформаты. Одно из главных достоинств новинки – сверхнизкий джиттер: фирменная технология повторной синхронизации практически полностью устраняет дрожание сигнала и обеспечивает непревзойденную чёткость звука. Варианты подключения к источникам: USB, Ethernet, S/PDIF.



Вторая разработка Orchard Audio, которая будет показана на выставке – монофонический усилитель Starkrimson Mono Premium на GaN (нитрид галлия) транзисторах. Мощность устройства – 150 Вт RMS, пиковая – 300 Вт. Автономный моноблок обеспечивает оптимальное разделение каналов и снижает помехи, делая звучание более чистыми и детализированным. Производитель уже принимает предварительные заказы на обе новинки на своём сайте. Розничные цены в США: 1499,95 долларов за стример (1249,95 долларов по предзаказу), 1249,95 (1049,95 долларов) – за усилитель.



