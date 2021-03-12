Организаторы ISE 2021 надеются на «очный» формат

12.03.2021 06:00

Организаторы выставки Integrated Systems Europe подтвердили своё намерение провести ISE 2021 в традиционном формате «лицом к лицу». Это стало возможным благодаря «снижению случае заражения COVID-19 и росту числа вакцин». Даты мероприятия: 1-4 июня, место: Барселона, Испания.

В официальном заявлении говорится, что ситуация с коронавирусом перестаёт быть напряжённой, и это позволяет надеяться на возможность проведения выставки в обычном не цифровом формате. Организаторы понимают, что посетителей и участников будет меньше, чем обычно, из-за сохраняющихся ограничений, в том числе на передвижения по миру. Для тех, кто не сможет приехать в Барселону, разрабатывается насыщенная цифровая программа. Кроме того, рассматриваются варианты проведения локальных «мини-ISE» в Германии, Нидерландах и Великобритании.

Компаниям, которые хотят принять участие в выставке или уже подтвердили своё участие, предлагаются щадящие условия сотрудничества. В частности, они могут уменьшить площадь своего выставочного стенда без штрафов; компании, которые отказываются от участия, но уже произвели предоплату, могут получить свои средства назад или использовать их в качестве депозита для оплаты ISE 2022 или других мероприятий.