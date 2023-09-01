Origin Acoustics и WiiM: новые CI решения для инсталляторов

01.09.2023 13:13

Origin Acoustics и WiiM (бренд, принадлежащий компании Linkplay) заключили соглашение о партнёрстве, цель которого – разработка и дистрибуция «умных» решений в сфере домашнего и профессионального аудио.

Origin Acoustics и WiiM планируют создать несколько линеек устройств для сегмента Custom Intsallations (заказных электронных инсталляций). Продукция будет предназначаться для установки профессиональными интеграторами и для использования как в частных домах, так и в офисах, общественных зонах и т.п. Несколько устройств можно будет увидеть на выставке CEDIA 2023, в частности, стримеры WiiM CI MOD S1 (однозонный) и WiiM CI MOD S4 (четырёхзонный), а также усилители WiiM CI MOD A-110 (одна зона, мощность 110 Вт) и WiiM MOD CI A1-60 (одна зона, 60 Вт). Известно, что устройства будут оснащаться встроенными ЦАПами ESS и выпускаться форм-факторе, предполагающем установку в монтажный шкаф или стойку.

Разработки Linkplay, в частности, фирменные аудиостримеры WiiM Mini и WiiM Pro, завоёвывают всё большую популярность на рынке благодаря гибкости, удобству в использовании, относительно небольшой стоимости и высокому качеству. Устройств, аналогичных выпускаемым под торговой маркой WiiM, на рынке немного, поэтому новые партнёры не сомневаются в успехе своего начинания. Компоненты, которые будут созданы в рамках сотрудничества двух компаний, можно будет без проблем интегрировать в популярные системы управления, а компании-интеграторы получат возможность предлагать своим клиентам новые, более доступные по цене и многофункциональные инсталляционные решения.



