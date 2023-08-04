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Origin Acoustics обратилась к профессионалам


04.08.2023 16:21

 

 

Компания Origin Acoustics объявила о создании нового бренда, Origin Pro. Под этой торговой маркой будет выпускаться аудиопродукция, предназначенная для профессиональных инсталляций.

 

Производитель заявляет о намерении расширить своё присутствие на профессиональном AV-рынке. С этой целью разработаны несколько новых моделей акустических систем – встраиваемых в потолок, предназначенных для настенного монтажа, а также подвесных. Кроме того, в линейке будут представлены сабвуферы с драйверами диаметром восемь дюймов – встраиваемые в потолок и подвесные – и усилители.

 

Решение расширить ассортимент и предложить интеграторам, работающим на коммерческом рынке, специализированную продукцию, которая разработана с учётом специфики этого рынка, обусловлено в том числе популярностью акустических систем из фирменной серии Professional Collection.

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