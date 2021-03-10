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Origin Acoustics разработала «встройку» для Crestron


10.03.2021 12:25

 

 

Crestron Residential Speakers – линейка архитектурной акустики, разработанная для гиганта инсталляционного рынка компанией Origin Acoustics. В серии представлены модели, предназначенные для встраивания в стены или потолок, а также уличные громкоговорители.

 

Колонки разработаны специально для использования с новым усилителем / потоковым плеером Crestron DM NAX, передающим аудио по IP. Новая серия займёт пустующую нишу между моделями линейки начального уровня Reference и люксовыми Ultimate.

 

Матричный коммутатор / усилитель Crestron DM NAX появится в продаже в начале лета, а вот разработанную совместными усилиями конструкторов двух компаний «встройку» можно будет купить уже в апреле.

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