Origin Acoustics разработала «встройку» для Crestron

10.03.2021 12:25

Crestron Residential Speakers – линейка архитектурной акустики, разработанная для гиганта инсталляционного рынка компанией Origin Acoustics. В серии представлены модели, предназначенные для встраивания в стены или потолок, а также уличные громкоговорители.



Колонки разработаны специально для использования с новым усилителем / потоковым плеером Crestron DM NAX, передающим аудио по IP. Новая серия займёт пустующую нишу между моделями линейки начального уровня Reference и люксовыми Ultimate.



Матричный коммутатор / усилитель Crestron DM NAX появится в продаже в начале лета, а вот разработанную совместными усилиями конструкторов двух компаний «встройку» можно будет купить уже в апреле.