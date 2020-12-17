Ortofon 2M Black LVB 250: «ура!» Бетховену

17.12.2020 14:14

Новый аксессуар для виниловых проигрывателей появится в продаже в России в ближайшее время. Новинка, картридж Ortofon 2M Black LVB 250, представляет собой эксклюзивную версию 2M Black, одной из самых популярных моделей звукоснимателей датского производителя, и разработана специально к 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена.

Картридж украшен портретом великого композитора. При том, что качество базовой модели и так выше всяких похвал, инженерам Ortofon удалось добиться практически невозможного и внести пару усовершенствований: у 2M Black LVB 250 цельная алмазная игла с заточкой Shibata на кантилевере из бора, а в подвеске иглы используется улучшенный MWCNT-демпфер (этот материал – многостенные графеновые нанотрубки – отличается высокой эластичностью, долговечностью и экологической безопасностью).

Звукосниматель Ortofon 2M Black LVB 250 совместим со всеми современными тонармами высокого класса. Ориентировочная цена для России – 95000 рублей.