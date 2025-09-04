Осень, музыка, Adelle…

04.09.2025 11:40

Осенью на российском рынке появится необычная новинка: отечественные аудиофилы получат возможность приобрести виниловый проигрыватель Adelle производства Phaze Audio. Особенность «вертушки» – встроенные активные акустические системы Jamo.



Проигрыватель виниловых пластинок Phaze Audio Adelle создан на базе фирменной модели Diana второго поколения. Конструкция проигрывателя дополнена акустическими системами, разработанными специалистами Phaze Audio в тесном сотрудничестве с инженерами Jamo. В основании корпуса «вертушки», обтянутом акустически прозрачной тканью, размещены четыре динамика и встроенный усилитель мощностью 2х12 Вт. Цвета: чёрный, белый, орех.



Проигрыватель комплектуется MM-головкой звукоснимателя Audio-Technica 3600L, отключаемым фонокорректором и Bluetooth-приемником для беспроводного подключения внешних аудиоисточников. Хотите – слушайте пластинки, хотите – используйте устройство как стример. Phaze Audio позиционирует Adelle как первый проигрыватель винила для тех, кто не хочет покупать ни многокомпонентную Hi-Fi систему, ни дешёвую «вертушку» с плохим звуком. Если у обладателя Adelle возникнет желание расширить возможности проигрывателя, его можно подключить к более мощным внешним усилителю и колонкам.