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Осень/зима 2023: в моде – музыка улиц!


16.08.2023 10:15

 

 

Предстоящей осенью Supreme и Technics представят своё совместное творение – проигрыватель виниловых дисков. Выход новинки приурочен к новому модному сезона «осень/зима 2023»; информация о «вертушке» уже добавлена в анонсы.

 

Supreme – популярнейший бренд, выпускающий молодёжную одежду в стиле «стритстайл» для повседневного ношения. Идея коллаборации с Technics, инженеры которой в рамках этого сотрудничества разработали модель SL-1200MK7 – предложить клиентам не только модные вещи, в которых удобно гулять, кататься на скейтборде и т.п., но и современные аудиоустройства, соответствующие образу жизни молодых покупателей. «Модный» проигрыватель – DJ-модель с прямым приводом и скоростью вращения дисков 78 оборотов в минуту. Визуально он мало отличается от других проигрывателей фирменной серии SL-1200, за исключением нескольких логотипов Supreme.

 

Technics SL-1200MK7 – не единственное аудиоустройство, которое будет представлено в новой коллекции Supreme. Фанаты бренда смогут также купить Bluetooth-систему Supreme/Harman Kardon, состоящую из 140-ваттного сабвуфера и пары полнодиапазонных сателлитов-«башенок», накладные наушники Supreme/Koss и кассеты Supreme/Maxwell.

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