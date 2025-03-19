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Осмотрись и улыбнись


19.03.2025 19:04

 

 

Эта новость – нетипичной для нас тематики, и всё же имеющая с ней нечто общее: электрические розетки, оказывается, можно использовать как элемент декора предметов мебели.

 

Яркий пример – творение ирано-французского дизайнера Индии Махдави (India Mahdavi), которое называется Smiley (дословно «смеющийся»). Это мягкое удобное кресло, в которое вмонтированы десять розеток. Все они действующие, таким образом, к креслу можно подключить до десяти электроприборов, от светильника или «умной» колонки до ноутбука и смартфона. Розетки – тоже необычные (их придумал дизайнер Омер Арбел (Omer Arbel)), ярко-жёлтого цвета, для традиционных вилок или с USB-разъёмами. Провода – в цвет. Почему именно жёлтые? Потому что именно такого цвета улыбающаяся рожица-смайлик, которую нарисовал в далёком 1963 году американский художник Харви Болл (Harvey Ball).

 

В совместном пресс-релизе Махдави и Арбел объясняют свою идею желанием совместить практичный и шутливый подходы к дизайну, отдать дань уважения маленьким деталям, которые приносят радость и делают мир чуточку лучше. Дизайнеры призывают всех и каждого посмотреть вокруг и попробовать найти что-то смешное или красивое в функциональном и привычном.

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