От большого – к малому


05.02.2026 16:52

 

Ещё одна необычная разработка JLab… на этот раз настоящие наушники. Их тоже можно смело к категории «странное». А кто-то добавит сюда и «бесполезное», ведь внутриканальные наушники настолько миниатюрны – размером с брелок для ключей, – что у вас есть все шансы потерять их сразу же после покупки.

 

JBuds Mini ANC – наушники-«вкладыши» с технологией активного шумоподавления. Премьера новинки состоялась месяц назад на выставке CES 2026. Устройство позиционируется как ультрапортативное, целевая аудитория – офисные работники. В линейке JLab есть ещё одна модель маленьких наушников, Go POP+, но JBuds Mini ANC меньше на треть, а их зарядный кейс в два раза миниатюрнее, чем у Go POP+.

 

В остальном всё в полном соответствии с тем, какими функциями должно обладать устройство этой категории. Запас автономной работы составляет 6,5 часов, а с подзарядкой в футляре – 25 часов. Поддерживается подключение к двум источникам одновременно (Bluetooth multipoint), наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55. При вполне «взрослой» системе активного шумоподавления малютки стоят всего 40 долларов США! В продаже новинка появится (в марте) в четырёх цветах: тёмно-сером, синем, красном и розовом.

