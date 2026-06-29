От хай-фая к экстриму

29.06.2026 12:49

«Настольная акустика Hi-Res Extreme Fidelity» – так в компании Creative Technology позиционируют колонки Creative XF1, недавно пополнившие ассортимент фирменной продукции.



Настольные громкоговорители Creative XF1 с двойной сертификацией Hi-Res Audio (поддержка высококачественного воспроизведения до 40 кГц по проводному и беспроводному (LDAC) подключению) предназначены для домашнего прослушивания и использования в офисе в качестве десктопной аудиосистемы. Основные характеристики новинки: мощность 72 Вт RMS, диапазон частот 55 Гц - 40 кГц. Активные двухполосные колонки комплектуются двумя трёхдюймовыми басовиками с FEA-оптимизацией (высокая отдача, низкие искажения), двумя высокочастотными динамиками ¾” и двумя усилителями, по одному на каждый вуфер. Как сообщается в пресс-релизе, компактные Creative XF1 способны передать «лёгкую хрипотцу в голосе, низкочастотный гул в саундтреке игры или нежные ноты фортепиано».



Прочие параметры: воспроизведение до 40 кГц по USB Audio и аналоговому входу, Hi-Res Audio Wireless по LDAC через Bluetooth 6.0. Есть возможность подключения через USB-C (до 24 бит / 96 кГц) и 3,5 мм линейный вход AUX; для усиления басов можно подключить сабвуфер, расширив конфигурацию системы до 2.1. Управление и настройка осуществляются через приложение Creative Nexus с более чем 120 EQ-пресетами и десятиполосным параметрическим эквалайзером. В комплект входит съёмная пробковая подставка для направленного звучания. Цвет корпуса: чёрный или белый. Размеры АС: 155 х 99,7 х 191 мм.